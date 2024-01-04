مرة أخرى.. الأساتذة يحتجون ضد “النظام الأساسي” بشوارع الرباط

هبة بريس - الرباط

نظم المئات من رجال ونساء التعليم، يومه الخميس، مسيرة احتجاجية بشوارع الرباط، ضد “النظام الأساسي الجديد”.

وشارك في المسيرة، عدد من الأساتذة الرافضين لمقتضيات القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم، والذي حملوا شعارات مطالبة بسحب القانون المذكور وتحسين وضعية رجال ونساء التعليم

وعاينت هبة بريس، منذ الساعات الأولى من صباح يومه الخميس، انزالا أمنيا كبيرا أمام البرلمان ووزارة التربية الوطنية وساحة باب الأحد، وكذا بعدد من شوارع العاصمة.

هذا ويشار إلى أن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أعلنت خوض إضراب وطني يومي 3 و4 و5 يناير الجاري.

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