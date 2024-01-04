مرة أخرى.. الأساتذة يحتجون ضد “النظام الأساسي” بشوارع الرباط
هبة بريس - الرباط
نظم المئات من رجال ونساء التعليم، يومه الخميس، مسيرة احتجاجية بشوارع الرباط، ضد “النظام الأساسي الجديد”.
وشارك في المسيرة، عدد من الأساتذة الرافضين لمقتضيات القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم، والذي حملوا شعارات مطالبة بسحب القانون المذكور وتحسين وضعية رجال ونساء التعليم
وعاينت هبة بريس، منذ الساعات الأولى من صباح يومه الخميس، انزالا أمنيا كبيرا أمام البرلمان ووزارة التربية الوطنية وساحة باب الأحد، وكذا بعدد من شوارع العاصمة.
هذا ويشار إلى أن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أعلنت خوض إضراب وطني يومي 3 و4 و5 يناير الجاري.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
كفى من العبت على الحكومة التدخل لايقاف هؤلاء المستهترين بمستقبل ابناءنا
المحتجين فاتو 100 الف و هبة بريس كاتبة “المئات” شوية ديال المهنة الله يخليكم و باراكة من تضليل الناس
Tensikyates vont bon train dans l’exageration et le manque de conscience quant a l’avenir de l’annee scolaire A vrai dire le gouvernement a repondu a certaines revendications notamment la revalorisation a la hausse des salaires et et des indemnites ! La revision du nouveau statut des enseignants et son ameleoration ne laisse plus de doute qu’il en faveur de tous ! Que veulent de plus ces recalcitrants ?
واش هاذ الأساتذة باغيين يتفاوضو ا واحد بواحد . وسيرو تحشموا وتخدموا على روسكم راكم محظوظين لقيت الخدمة .الناس اكثر منكم شواهد ولم يحصلو على هاذ الخدمة سيروا فحالكم لا يخصنا تعليمكم
البسالة وصلنا ليها مضيعين ملايين ااتلاميذ وباقي عندهم الوجه باش يحتجو
صبق لي وكتبت عن هدا الموضوع رحم الله التعليم ولازلت اقولها رحم الله التعليم بالمغرب
ومن رخص لهم بالتظاهر أمام البرلمان؟
وأذن وجب على اولياء التلاميذ الخروج إلى الشارع للقيام بمظاهرات مضادة.
يجب على وزارة التعليم ان تقوم باجراءات زجرية ضد هؤلاء المفسدين.
يجب ايجاد حل كل مشكلة ولها حل كفانا دياع هناك اطفال وشباب في طريق الدياع
مئآت!!! قل عشرات او أحسن وحدات
انهم يتضاهرون على حقوقهم المشروعة انا لست لدي أي صلة بهم لكن كلمة حق تقال يجب على الدولة ان ننضر الى هده الفءة وباصحاب التعليم كافة بعين الصواب لان اصحاب التعليم ضلمو وكدالك لغاية في نفس يعقوب .الابعد مهزلة ميزانية البحت العلمي 0.؟؟؟؟؟!!!!!! أليس التعليم هو من يقدم الدول . ومن قال يجب ان يخرج أولياء التلاميذ ضد الاساتدة ياسبحان الله تقدما لهده العقلية ولدا رجع الاستاد مدلولات فكيف سيكون التلاميد وكيف سيلقي الدرس .الأمانة هده كلها مخطط لها المهم القطيع راه في المدرسة والابناء راهم يشترون الدفاتر ووووووو حتى يصير الولد رجلا ومن ثم يجب ان يكمل دينه بزواج والعميل هو الاب وهدا هو المغرب .