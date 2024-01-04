التأمينات البنكية للمغاربة تتجاوز رقم 18 مليار درهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن نشاط التأمين البنكي سجل نموا بنسبة 13,2 بالمئة خلال السنة الماضية، وذلك من خلال أقساط تأمين بلغ حجمها 18.3 مليار درهم.

وأوردت الهيئة، في وثيقة حول نشاط التأمين البنكي أنه خلال السنة الماضية، حافظ نشاط التأمين البنكي على دينامية نموه الجيدة، مسجلا أداء جيدا بلغت نسبته 13.2 في المئة.

وأوضحت الهيئة أن حجم أقساط التأمين الذي تم الاستحواذ عليه، في هذا الصدد، وصل إلى 18.3 ملايير درهم، متجاوزا للمرة الأولى الحجم الخاص بوسطاء التأمين.

وعلى مستوى خطوط النشاط، سجل المصدر ذاته أن التأمينات على الحياة والرسملة هيمنت على هذا الفرع بإنتاج بلغ 17.6 ملايير درهم، أي 96.4 في المئة من تحصيل التأمين البنكي، مضيفا أن الباقي تم تحقيقه على مستوى عقود الإنجاد.

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