تركي آل الشيخ: “زوجتي هي الكل في الكل.. وأموالي كلها معها”

2024-01-04 / 12:55
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هبة بريس - وكالات

للمرة الأولى، تحدث رئيس مجلس إدارة “الهيئة العامة للترفيه” في السعودية تركي آل الشيخ عن حياته الشخصية.

وقال آل الشيخ خلال حلوله ضيفاً على برنامج “‫بودكاست عمار” الذي يقدّمه الإعلامي الكويتي عمّار تقي: “أم ناصر هي الكل في الكل، هي التي تنظم حياتي كلها، وحياة أبنائنا، حتى أنها باتت تعطيني المصروف في السنوات الأخيرة (دراهمي معها)… ولو كان هناك شخص يستحق أن أعتذر له فبالتأكيد هي زوجتي. أنا مقصّر معها ومع الأولاد منذ 15 سنة، لكن أعتقد أنهم يعذرونني”.

وشّدد تركي آل الشيخ على أن زوجته هي وجه الخير عليه، وشريكة كل حياته من خلال سيرها إلى جانبه لا وراءه وفق مقولة “وراء كل رجل عظيم امرأة”.

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‫5 تعليقات

  5. لا غرابة في الامر لان اشكالك لازم يحجر عليهم، ترى زوجتك امراة طيبة و متساهلة معك لان المفروض توضعك في مستشفى الامراض العلقية وتحجر على اموالك و اقوالك وافعالك نسأل الله العافية

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