أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء

هبة بريس - وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الخميس، أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح عين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء،اليوم الخميس، وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكانت الحكومة السابقة قدمت استقالتها، في 20 ديسمبر الماضي، عقب توجيه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، انتقاده لها ولمجلس النواب، في خطابه الأول بعد أدائه اليمين الدستورية أميرًا للبلاد.

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