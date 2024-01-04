شركة للبيئة تستخلص مداخيل “الباركينغ” و والي البيضاء يتدخل لإلغاء الاتفاقية

2024-01-04 / 10:22
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بصرامته المعهودة، يواصل امحمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات العمل بشكل مكثف لإصلاح عدد من النقاط السوداء بالمدنية الأكبر من حيث الكثافة السكانية في المغرب.

و من بين النقاط التي حرص امهيدية على تتبعها شخصيا، موضوع “الباركينغ” بالدار البيضاء حيث توصل بتقارير تفيد بأن الشركة المكلفة باستخلاص عائدات ركن السيارات تصرح بعائدات أقل بكثير من تلك التي كانت في السابق.

و استغرب الوالي الجديد لكون  مداخيل شركة “الدار البيضاء للبيئة” من ركن السيارات التي تتحصل عليها الجماعة لا تتجاوز 7 ملايين درهم، في الوقت الذي كانت فيه الدار البيضاء تستخلص ما يزيد عن 13 مليون درهم عند تفويتها للخواص.

و طلب الوالي امهيدية من عمدة المدينة وقف الاتفاقية المبرمة مع الشركة المكلفة أصلا بالبيئة، حيث تساءل عن علاقة البيئة بمواقف ركن السيارات، مشددا على ضرورة احترام التخصصات مع طرح دفتر تحملات جديد للشركات الراغبة في تدبير مواقف السيارات بالمدينة.

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‫3 تعليقات

  1. العبت اواباك صاحبي او فيفتي فيفتي او ادهن السير ا اسير
    الله اعاونك اعلى محاربتهم الا خلاوك راهم كيديرو لعصا في الرويضة
    بالتوفيق

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  2. فكرة مزيان ولكن غديدين يرجعوا الكارديانات فين ما كان شي شمكار بحال اي بلاصة

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  3. نحن مع الحق والقانون سيدي الوالي مسألة الباركينك في مدينتنا فهي صغيرة مقارنة مع الفوضى التي تعم جميع المشاكل والوائق الغارقة فيها مدينتنا الدار البيضاء ولكن مع مجهوداتك الرائعه و صرامتك مع الاختلالات سوف تزيح عنا هذه الاختلالات وعلى رأسها الباركينك المقنن والعشوائي الذي ارقنا

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