البيضاء: تكريم القائد عبد الله بعد سنوات من العمل بمقاطعة عين السبع الحي المحمدي

2024-01-04 / 10:07
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هبة بريس - البيضاء

أقيم يوم أمس الأربعاء، حفل تكريم للقائد عبد الله بعد سنوات من العمل في مقاطعة عين السبع الحي المحمدي.

وشهد الحفل أجواء وداع مؤثرة، طبعتها كلمات أشاد أصحابها بخصال القائد وإخلاصه وحنكته وتفانيه في عمله، وحسن تدبيره للقضايا والملفات ، وتواجده المستمر إلى جانب المواطنين، ومعاملته الطيبة لهم التي أكسبته حبهم واحترامهم .

وطيلة 37 سنة من العمل، أسدى القائد خدمات جليلة للمنطقة وقدم للجميع المفهوم الجديد للسلطة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وجسد جليا السلطة المواطنة القريبة من الساكنة٠

وساهم القائد في العديد من الانجازات من بينها هدم كريان سنطرال أشهر حي صفيحي في المغرب ودوار حسيبو والواسطي والريكي ومجموعة من الدواوير

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