أمريكا.. مجهول يطلق النار على إمام مسجد ويرديه قت.يلا

2024-01-04 / 09:32
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هبة بريس - وكالات

قال ممثلان للادعاء العام في ولاية نيوجيرزي الأمريكية إن إمام مسجد توفي بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد في نيوارك في وقت مبكر من صباح الأربعاء من طرف مجهول.

وقال المدعي العام لولاية نيوجيرزي ماثيو بلاتكين في مؤتمر صحفي بعد الظهر إنه لا يوجد ما يدل على أن إطلاق النار جريمة ذات دوافع متحيزة أو عملا من أعمال الإرهاب المحلي وفقا للأدلة التي جُمعت حتى الآن في التحقيق.

وذكر ثيودور ستيفنز المدعي العام لمقاطعة إيسكس، أن الإمام حسن شريف تعرض لإطلاق النار عدة مرات بعد الساعة السادسة صباحا بقليل بينما كان في سيارته أمام مسجد محمد في نيوراك.

وأضاف أن شريف توفي متأثرا بإصاباته في مستشفى محلي بعد ظهر أمس.

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‫23 تعليقات

  1. لو قتل قس او حاخام لكانت جريمة إرهاب ولطلب من المسلمين أن يدينوها ،ولكن بما ان المقتول مسلم في 6صباحا فالقاتل مختل عقليا .تبا لكم على عنصريتكم وتبا لنا على هوننا

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  3. لو كان مسلم الذي اطلق النار في اللحظة يقال ارهاب بدون بحثاو اي تحقيق،ولكن لما يكون العكس يقال مختل عقلي،الله ياخذ فيكم الحق يا العنصريين يا كفار جهنم،يا شياطين…لعنة الله على النسؤولين العرب والمسلمين الذين لا يتحركو،ولا يتحدوا للدفاع عن الااسلام،عن المسلمين عن الرسول العظيم …لو يفهمو ان روح مسلم تساوي الف روح كافر ولكن المسؤولين جبناء،تبا لكم وعليكم.دعاءنا للامام بالرحمة والمغفرة والفردوس.

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