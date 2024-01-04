أمريكا.. مجهول يطلق النار على إمام مسجد ويرديه قت.يلا

هبة بريس - وكالات

قال ممثلان للادعاء العام في ولاية نيوجيرزي الأمريكية إن إمام مسجد توفي بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد في نيوارك في وقت مبكر من صباح الأربعاء من طرف مجهول.

وقال المدعي العام لولاية نيوجيرزي ماثيو بلاتكين في مؤتمر صحفي بعد الظهر إنه لا يوجد ما يدل على أن إطلاق النار جريمة ذات دوافع متحيزة أو عملا من أعمال الإرهاب المحلي وفقا للأدلة التي جُمعت حتى الآن في التحقيق.

وذكر ثيودور ستيفنز المدعي العام لمقاطعة إيسكس، أن الإمام حسن شريف تعرض لإطلاق النار عدة مرات بعد الساعة السادسة صباحا بقليل بينما كان في سيارته أمام مسجد محمد في نيوراك.

وأضاف أن شريف توفي متأثرا بإصاباته في مستشفى محلي بعد ظهر أمس.

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