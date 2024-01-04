الرصاص يلعلع بانزكان لايقاف قاصر اعتدى على شرطي بسلاح أبيض

2024-01-04 / 09:19
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هبة بريس

اضطر ضابط أمن يعمل بمنطقة أمن إنزكان لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء أمس الأربعاء، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف قاصر كان في حالة تخدير واندفاع قوية، هدد سلامة المواطنين وعرض أحد عناصر الشرطة لاعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير متقدمة ويتحوز سلاحا أبيضا من الحجم الكبير، أحدث بسببها حالة من الفوضى وهدد سلامة المواطنين بساحة “الدشيرة” بمدينة إنزكان، قبل أن يعمد إلى تعريض أحد عناصر الشرطة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض.

وأمام خطورة هذا الاعتداء، اضطر ضابط أمن لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق أعيرة نارية أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، وهو ما مكن من تحييد الخطر الناجم عنه وضبطه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم نقل كل من موظف الشرطة الذي تعرض للاعتداء الجسدي وكذا المشتبه فيه للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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‫15 تعليقات

  4. مكان الرصاصة بين الحاجبين وليست في الهواء بالنسبة لهؤلاء الطفيليات والحشرات المضرة..

    1
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  6. تحية عظيمة للجنود و الدرك الملكي و الشرطة و القوات المساعدة و رجال المطافئ هؤلاء هم سبب الأمن الذي يسود بلدنا المغرب..

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  13. هنا وجب التضحية بالجاني الذي كان السبب في أحداث الفوضى و اصابة الشرطي الذي يزاول مهامه والذي هو استتباب الأمن وهو المخول له قانونا التدخل، وتجب الإشارة الا ان الأمن المغربي يتساهل كثيرا مع المجرمين، فعدم الامتثال في حد ذاته مخالفة، فما بالك بالعربدة واهانة موظفوا الامن،…. الخ
    فحتى لو توفي الجاني فهو دفاع شرعي 100٪، لا يجب الدخول في ظروف الجاني، ( مقرقب اوووو… الخ) لا احد فرض عليه التعاطي لكل اشكال المخدرات ثم التسبب في ظلم وايداء الناس….

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  14. نحن مقبلين على تضاهرات دولية لذلك يجب التعامل بحزم مع هاته الاشكال وإطلاق النار فورا ودون تردد لمن سولت له نفسه العبث بحياة الناس أو تعريضهم للخطر حتى يتم ردع هاته الفئة كي لا تشوه صورة بلادنا لذى الأجانب وضرب القطاع السياحي الذي تعيش منه العديد من الأسر المغربية سواء في القطاع المهيكل او القطاع الغير مهيكل.

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