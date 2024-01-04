الرصاص يلعلع بانزكان لايقاف قاصر اعتدى على شرطي بسلاح أبيض

هبة بريس

اضطر ضابط أمن يعمل بمنطقة أمن إنزكان لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء أمس الأربعاء، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف قاصر كان في حالة تخدير واندفاع قوية، هدد سلامة المواطنين وعرض أحد عناصر الشرطة لاعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة تخدير متقدمة ويتحوز سلاحا أبيضا من الحجم الكبير، أحدث بسببها حالة من الفوضى وهدد سلامة المواطنين بساحة “الدشيرة” بمدينة إنزكان، قبل أن يعمد إلى تعريض أحد عناصر الشرطة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض.

وأمام خطورة هذا الاعتداء، اضطر ضابط أمن لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق أعيرة نارية أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، وهو ما مكن من تحييد الخطر الناجم عنه وضبطه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم نقل كل من موظف الشرطة الذي تعرض للاعتداء الجسدي وكذا المشتبه فيه للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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