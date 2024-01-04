طقس الخميس.. جو بارد ورياح قوية متوقعة بهذه المناطق

2024-01-04 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي، خلال الصباح والليل، فوق كل من مرتفعات الأطلس، جنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيلاحظ، خلال المساء والليل، نزول أمطار فوق كل من مناطق طنجة، اللوكوس، الغرب، الشاوية، دكالة، عبدة، شمال الشياظمة، الريف، الواجهة المتوسطية، السايس، وشمال المنطقة الشرقية، إضافة إلى المناطق الممتدة غرب مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

ومن المتوقع أيضا تناثر بعض الغبار فوق الأقاليم الجنوبية، مع بعض الهبات لرياح قوية نوعا ما فوق مرتفعات الريف والواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و05 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، السفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و18 درجة بالقرب من السواحل، والواجهة المتوسطية، ومنطقة سوس، والأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 05 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون عموما في انخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طانطان، وقليل الهيجان إلى هائج في الجنوب.

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