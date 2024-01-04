الداخلة.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 124 مهاجرا

هبة بريس _ الرباط

اعترضت وحدتان لمراقبة الساحل ودورية بأعالي البحار تابعة للبحرية الملكية، في إطار مهمة لمراقبة وحراسة المياه الإقليمية الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، على بعد 75 كلم غرب مدينة الداخلة، قاربين كان على متنهما ما مجموعه 124 مهاجرا ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 8 قاصرين.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القاربين كانا يعتزمان التوجه نحو جزر الكناري.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات اللازمة، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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