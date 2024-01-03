البطولة الإحترافية.. المغرب الفاسي ينتصر على شباب المحمدية

هبة بريس _ رياضة

فاز المغرب الفاسي على ضيفه شباب المحمدية بهدفين لواحد، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 14 من البطولة الإحترافية.

شباب المحمدية كان السباق إلى التهديف عبر أسامة نور الدين في الدقيقة 8، وأدرك حمزة الجناتي التعادل للماص في الدقيقة 13، قبل أن يضيف محمد البدوي ثاني الأهداف في الدقيقة 42.

هذا الفوز رفع به المغرب الفاسي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد شباب المحمدية عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp