محكمة العدل تعلن موعد النظر بدعوى تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية

2024-01-03 / 21:59
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هبة بريس _ وكالات

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بشأن حرب غزة يومي 11 و12 يناير، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة يوم الجمعة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها على حماس.

وبحسب البيان الذي نشرته محكمة العدل الدولية تقول جنوب أفريقيا أيضًا إن “إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.

وأضافت: “لقد انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

من جانبها قالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهامات.

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