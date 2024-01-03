بسبب سلوكهما في الديربي.. الوداد يحيل المترجي وبوسفيان على اللجنة التأديبية

قرر نادي الوداد الرياضي إحالة لاعبيه زهير المترجي وهشام بوسفيان على اللجنة التأديبية، بسبب سلوكهما في مباراة الديربي التي خسرها الفريق الأحمر أمام الرجاء بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 14 من البطولة الإحترافية.

ونشر الفريق الأحمر بلاغا جاء على الشكل التالي:

على إثر السلوكات التي صدرت عن لاعبي نادي الوداد الرياضي هشام أبو سفيان وزهير المترجي خلال مباراة يوم الاربعاء 03 يناير 2024 برسم الدورة 14 من البطولة الاحترافية اينوي، فقد تقرر استدعاء اللاعبين المذكورين للمثول أمام المكتب المديري يوم الخميس 04 يناير 2024 على الساعة الثانية عشرة زوالا (12h) بمقر النادي بمركب الحاج محمد بنجلون.

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