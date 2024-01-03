توقيف منتحل صفة شرطي بمدينة الرباط

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أكدال – حسان بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء 3 يناير، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وأوضح مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس بانتحال صفة شرطي، وذلك من أجل تعريض تاجر للنصب والاحتيال بدعوى التدخل لفائدته من أجل إعفائه من واجبات تعشير بضائع مستوردة، حيث أسفرت عملية الجس التي أخضع لها بعين المكان عن حجز مجسم مسدس بلاستيكي وأصفاد حديدية مهربة، فضلا عن جهاز لاسلكي وشارة تعريفية تشبه تلك التي يستعملها عناصر الشرطة.

وتابع أن عملية الضبط والتفتيش مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيه على بطائق مهنية تحمل صفات مزورة ومجموعة من شرائح الهاتف النقال والبطائق البنكية التي يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي، في حين أظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.

وأشار إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الاجرامية المنسوبة للمعني بالأمر

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp