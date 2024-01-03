اكادير : بلوكاج وارتباك في قطاع سيارات الأجرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ساد نوع من الارتباك بين مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، بمدينة اكادير ، اليوم الأربعاء 3 يناير الجاري، على مستوى نقط ( البوانتاج) بعد ان تمت اخبارهم بوجود قرار ولائي يمنع اشتغال السيارات التي تجاوز مدة عملها 10 سنوات .

واستنكر سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير، تفعيل هذا القرار الولائي في حقهم، مستغربين من تفعيله دون علمهم، حيث كشفوا ان القرار نزل عليهم كصاعقة وتسبب لهم في التوقف عن الاشتغال.

وعبر السائقون عن استيائهم “العارم”، تجاه ما وصفوه بمزاجية المسؤولين، مؤكدين في تصريح لبعضهم ل ” هبة بريس” ان القرار لم يكن في علمهم المتعلق بالسيارات التي تجاوزت 10 سنوات من الاشتغال في “تاكسي” .

وشدد السائقون، على الأضرار التي ستلحق بتاكسيات الصغرى بالمدينة ، في حالة عدم العدول على القرار ، وتحديد مدة كافية لاستبدال الأسطول ، تماشيا مع الفترة الممكنة لطلب السيارات من الشركات التجارية والتي قد تتجاوز فترة 4 اشهر عن تسليمهم سياراتهم الجديدة من الوكالات التجارية للسيارات .

تجدر الاشارة، إلى أن القرار المذكور ، تسبب اليوم الأربعاء في حالة ارتباك المواطنين ، بعد توقف سيارات الأجرة عن الاشتغال .

وطالب المهنيين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل والفوري لتمديد فترة استبدال الأسطول .

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