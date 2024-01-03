الموت يغيب بوجمعة أوجود “با عزيزي”

2024-01-03 / 21:19
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هبة بريس _ الرباط

توفي، اليوم الأربعاء 03 يناير 2024، الفنان بوجمعة أوجود المعروف بـ “باعزيزي”، بمدينة الدار البيضاء عن عمر ناهز 83عاما، بعد صراع مع المرض.

وتأكد وفاه باعزيزي بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، بعد صراع طويل مع المرض أدخل إثره إلى العناية المركزة.

والراحل من مواليد الدار البيضاء سنة 1940، اشتغل في المسرح مع البشير لعلج وعبد الرحمان الصويري.

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‫6 تعليقات

  6. الله اغفر لنا وله وأكرم مثواه واجعله من الشهداء والصديقين والصالحين إن لله وإن إليه راجعون

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