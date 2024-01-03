واشنطن تنفي التورط في تفجيرين بإيران

هبة بريس

نفت الولايات المتحدة ضلوعها أو تورط إسرائيل في التفجيرين بجنوب إيران قرب مرقد اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل قبل أربعة أعوام في غارة أمريكية في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين إن “الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال (في التفجيرين)، وأي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف”.

وأضاف: “لا سبب لدينا للاعتقاد بأن إسرائيل ضالعة في هذا الانفجار”.

وتوعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين الإرهابيين بالعقاب. وقال: “كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة سينال عقابه، وعلى هؤلاء أن يعلموا أن هذه المأساة سيعقبها رد حاسم”.

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