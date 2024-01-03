البنزرتي يخرج بتصريحات قوية بعد خسارة “الديربي”

خرج التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي بتصريحات قوية بعد خسارة مباراة “الديربي” أمام الرجاء بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 14 من البطولة الإحترافية.

وقال البنزرتي في تصريح له بعد نهاية المباراة: “بصراحة لم يكن لدينا الوقت الكافي من أجل إعداد الفريق، كما أن تراكم المباريات أثر على الفريق، وهناك بعض الأمور المتعلقة بالانضباط داخل الفريق التي لم يسبق لي رؤيتها في مسيرتي”.

وأضاف: “أعتقد أنه إن لم تسر الأمور كما يجب سيكون علي الرحيل”.

وتابع: ” لا يعقل أن تلعب مباراة الديربي بدون جمهور، لأن الجمهور هو ملح مثل هذه المباريات”.

وزاد قائلا: “الهدف الأول تلقناه من النيران الصديقة، والثاني بسبب بعض الأخطاء الفردية وهذا غير مقبول، كما أننا دخلنا المباريات بعدة غيابات بسبب الإصابة، حيث فقدنا 3 أو 4 لاعبين، وكنا سنخسر أكثر من ذلك”.

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