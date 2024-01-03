الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رهينة خلال محاولة إنقاذ في غزة

2024-01-03 / 20:37
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هبة بريس _ وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الرهينة الإسرائيلي ساعر باروخ لقي حتفه الشهر الماضي في أثناء محاولة إنقاذ كانت تقوم بها قوات خاصة في غزة.

وكانت حماس قالت في الثامن من ديسمبر إن باروخ قتل خلال محاولة إنقاذ.

وقال الجيش في بيان “في هذه المرحلة، لا يمكن تحديد ملابسات وفاة ساعر، وليس من المعروف ما إذا كان قتل على يد حماس أو قتل بنيران قواتنا”.

وكان باروخ من بين 240 رهينة احتجزهم مسلحو حماس بعد أن اقتحموا جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ومنذئذ، أطلق سراح أكثر من 100 رهينة بموجب اتفاقات توسطت فيها قطر ودول أخرى، وأنقذت القوات الإسرائيلية رهينة واحدة.

وما زال 123 شخصا على الأقل في غزة، وأعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة 23 منهم على الأقل.

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