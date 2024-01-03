البطولة الإحترافية.. مولودية وجدة يحقق فوزا ثمينا أمام الفتح الرياضي

البطولة الإحترافية.. مولودية وجدة يحقق فوزا ثمينا أمام الفتح الرياضي

2024-01-03 / 19:58
0

حقق مولودية وجدة فوزا ثمينا أمام ضيفه مولودية وجدة بهدفين لواحد، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 14 من البطولة الإحترافية.

وكان الفتح السباق إلى التهديف عبر حميد أحداد في الدقيقة 36.

وتلقى الفتح بطاقة حمراء تحصل عليها لاعبه حمزة المودن في الدقيقة 61.

النقص العددي للخصم استغله مولودية وجدة، الذي سجل هدف التعادل عبر اللاعب أمين سوان في الدقيقة 80، قبل أن يخطف هدف الفوز عبر الحبيب بريجا في الدقيقة 90.

هذا الفوز رفع به مولودية وجدة رصيده إلى 6 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد الفتح الرياضي عند 21 نقطة في المركز الخامس.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب سلوكهما في الديربي.. الوداد يحيل المترجي وبوسفيان على اللجنة التأديبية

بسبب سلوكهما في الديربي.. الوداد يحيل المترجي وبوسفيان على…

2024-01-03 / 21:26
Photo of الدوري الإسباني.. ريال مدريد يحقق فوزا ثمينا أمام مايوركا

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يحقق فوزا ثمينا أمام مايوركا

2024-01-03 / 21:16
Photo of إلغاء ودية المنتخب الوطني ضد غامبيا.. وهذا موعد السفر إلى ساحل العاج

إلغاء ودية المنتخب الوطني ضد غامبيا.. وهذا موعد السفر…

2024-01-03 / 20:50
Photo of البنزرتي يخرج بتصريحات قوية بعد خسارة “الديربي”

البنزرتي يخرج بتصريحات قوية بعد خسارة “الديربي”

2024-01-03 / 19:24
Photo of يحيى عطية الله مطلوب في الدوري الروسي

يحيى عطية الله مطلوب في الدوري الروسي

2024-01-03 / 19:11
Photo of مدرب ريال بيتيس ينتقد كأس أفريقيا بسبب المنتخب المغربي

مدرب ريال بيتيس ينتقد كأس أفريقيا بسبب المنتخب المغربي

2024-01-03 / 19:06
Photo of الرجاء يفوز على الوداد في “الديربي” وينفرد “مؤقتا” بالصدارة

الرجاء يفوز على الوداد في “الديربي” وينفرد “مؤقتا” بالصدارة

2024-01-03 / 17:56
Photo of أندية سعودية تتربص بالمدافع نايف أكرد

أندية سعودية تتربص بالمدافع نايف أكرد

2024-01-03 / 16:58
Photo of “بعد توعده اليهود”..القضاء الفرنسي يقضي بالسجن في حق اللاعب الجزائري عطال

“بعد توعده اليهود”..القضاء الفرنسي يقضي بالسجن في حق اللاعب…

2024-01-03 / 16:15
Photo of وكيل زياش يكشف حقيقة قربه من مغادرة غلطة سراي

وكيل زياش يكشف حقيقة قربه من مغادرة غلطة سراي

2024-01-03 / 15:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق