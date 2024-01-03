البطولة الإحترافية.. مولودية وجدة يحقق فوزا ثمينا أمام الفتح الرياضي

حقق مولودية وجدة فوزا ثمينا أمام ضيفه مولودية وجدة بهدفين لواحد، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 14 من البطولة الإحترافية.

وكان الفتح السباق إلى التهديف عبر حميد أحداد في الدقيقة 36.

وتلقى الفتح بطاقة حمراء تحصل عليها لاعبه حمزة المودن في الدقيقة 61.

النقص العددي للخصم استغله مولودية وجدة، الذي سجل هدف التعادل عبر اللاعب أمين سوان في الدقيقة 80، قبل أن يخطف هدف الفوز عبر الحبيب بريجا في الدقيقة 90.

هذا الفوز رفع به مولودية وجدة رصيده إلى 6 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد الفتح الرياضي عند 21 نقطة في المركز الخامس.

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