جامعة حيفا توقف 8 طلاب عرب لتضامنهم مع غزة

هبة بريس _ وكالات

ذكرت صحيفة “الاتحاد” العربية الصادرة في إسرائيل أنّ “اللجنة التأديبية” في جامعة حيفا أوقفت 8 طلاب عرب عن التعليم، “حتى نهاية الإجراءات ضدهم”، ، بسبب تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي عبّرت، بحسب اتهام الجامعة، عن “دعم لحركة حماس على خلفية أحداث 7 أكتوبر”.

وقالت الصحيفة إن القرار اتّخذ نهاية الأسبوع الماضي، مع اقتراب افتتاح العام الدراسي، يوم الأحد، “بناء على طلب قدمه مكتب الادعاء في جامعة حيفا، قبل أيام قليلة”.

وبحسب صحيفة “الاتحاد”، زعمت النيابة في طلبها أن “وجود الطلاب الثمانية في الجامعة يمكن أن يسبّب “مواقف متطرفة تتطلب اتخاذ إجراءات مناسبة لمنع حدوث نتائج كارثية”.

وقالت الصحيفة إنّ الطلاب، الذين يمثل مركز “عدالة” معظمهم، ردّوا على ذلك بالإشارة إلى أنّ الجامعة لم “تفصّل ما هي الأضرار التي قد يتسبب بها وجودهم في الحرم الجامعي”، وأضافوا أن “قرار إيقافهم، حتى قبل صدور قرار في قضيتهم، يضر بقدرتهم على مواصلة تعليمهم”.

ويعاني الفلسطينيون العرب في إسرائيل الذين يشكلون نحو عشرين في المئة من السكان من تمييز منهجي، زادت حدّته في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يرأسها بنيامين نتنياهو تصاعد مع الحرب الإسرائيلية المستمرّة على غزة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp