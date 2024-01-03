ارتفاع عدد ضحايا الانفجارات في إيران إلى 211 قت__ يلا

2024-01-03 / 19:27
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هبة بريس _ وكالات

ارتفع عدد ضحايا الانفجارات في كرمان الإيرانية خلال مواكب الجنازة في ذكرى وفاة الجنرال قاسم سليماني إلى 211، حسبما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقال التلفزيون الرسمي في بيان: “بلغ عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في كرمان 211 قتيلا”.

وبعد الحادثة بقليل أعلنت السلطات الإيرانية أن الانفجار كان نتيجة عملية إرهابية وخلّفت العشرات بين قتيل وجريح ويبدو أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.

ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء نفي مصادر أمنية أن تكون التفجيرات انتحارية مؤكدة أنها جرت بواسطة حقيبتين في داخلهما عبوات ناسفة.

وقبل ذلك تحدث التلفزيون الإيراني عن انفجار إسطوانات للغاز قرب الطريق المؤدية إلى مرقد سليماني. وقدرت الإصابات بـ15 إصابة في بداية الأمر.

وأفادت الوكالات بسماع دوي انفجارين قرب مرقد سليماني، وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد “صاحب الزمان” في كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري.

ويصادف اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني في مطار العاصمة العراقية بغداد ومعه أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” العراقي ورفاقهما

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