الاتحاد الأوروبي يندد بـ”عمل إرهابي” بإيران

2024-01-03 / 19:16
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هبة بريس _ وكالات

ندد الاتحاد الأوروبي بما اعتبره “عملا إرهابيا” بعد التفجيرين اللذين شهدهما جنوب إيران، الثلاثاء، وأسفرا عن مقتل 103 أشخاص تزامنا مع إحياء ذكرى اغتيال اللواء قاسم سليماني.

وقال متحدث باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي في بيان إن “الاتحاد الأوروبي يبدي تضامنه مع الشعب الإيراني”، منددا بـ”عدد صادم” من الضحايا المدنيين. وأكد “وجوب محاسبة” المسؤولين عن هذا الاعتداء.

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‫4 تعليقات

  1. الموصاد بدا يفقد صوابه، هل هي بداية النهاية!!!! اما الاتحاد الأوروبي عزاه تضامنه لم يعد يهتم به احد، كشفت عوراتهم

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