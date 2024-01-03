مدرب ريال بيتيس ينتقد كأس أفريقيا بسبب المنتخب المغربي

مدرب ريال بيتيس ينتقد كأس أفريقيا بسبب المنتخب المغربي

2024-01-03 / 19:06
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انتقد التشيلي مانويل بيليغريني، مدرب ريال بيتيس الإسباني موعد إقامة نهائيات كأس أمم أفريقيا، وذلك بسبب المنتخب الوطني المغربي، في ظل حرمان فريقه من خدمات الثنائي عبد الصمد الزلزولي وشادي رياض المشاركان في “الكان”.

وقال بيليجريني في تصريح له: “كما قلت دائمًا، أنا مشجّع لالتحاق اللاعبين بالمنتخبات الوطنية لأن الجميع يجب أن يرى منتخب بلاده يلعب، لكن لا أعرف إذا ما كان توقيت كأس أفريقيا 2023 مناسبًا لنا أم لا”.

وأضاف مدرب ريال بيتيس: “في الحقيقة يجب على كل نادٍ لديه لاعبون أفارقة أن يعي هذه المسألة جيدًا ويحضّر لها، لن يستطيع أي نادٍ الاعتماد على لاعبيه الأفارقة خلال البطولة”.

ومعلوم أن الناخب الوطني وليد الركراكي وجه الدعوة لثنائي ريال بيتيس عبد الصمد الزلزولي وشادي رياض من أجل المشاركة مع أسود الأطلس في نهائيات “الكان”.

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