أندية سعودية تتربص بالمدافع نايف أكرد

تتربص بعض الأندية السعودية بالدولي المغربي نايف أكرد، مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي.

وقال الإعلامي الإيطالي الخبير في سوق الإنتقالات، فابريزيو رومانو إن أندية سعودية ترغب في ضم اللاعب، إلى جانب ناديي روما وميلان الإيطاليان.

وحسب نفس المصدر فإن وست هام يرفض تسريح اللاعب عن طريق الإعارة ويفضل بيع ما تبقى من عقده.

ووفقا لنفس المصدر فإن نايف أكرد يشعر بالإرتياح في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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