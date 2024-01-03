الرجاء يفوز على الوداد في “الديربي” وينفرد “مؤقتا” بالصدارة

فاز الرجاء الرياضي على غريمه الوداد الرياضي في مباراة الديربي التي جمعتهما اليوم الأربعاء بملعب البشير بالمحمدية، لحساب الجولة 14 من البطولة الإحترافية.

جاء هدف التقدم للرجاء من النيران الصديقة عبر اللاعب هشام أيت برايم في الدقيقة 51، وأضاف محمد زريدا الهدف الثاني في الدقيقة 64.

ورفع الرجاء الرياضي بهذا الفوز رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد الوداد عند 23 نقطة في المركز الرابع.

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