تعزية في وفاة شقيق الزميل أحمد مصباح بالجديدة

باسم الله الرحمان الرحيم

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”

ببالغ الحزن و الأسى و بقلوب راضية مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقت أسرة الجريدة الإلكترونية ” هبة بريس ” نبأ وفاة شقيق الزميل احمد مصباح ممثل الجريدة بالجديدة

وبهذا الخطب الجلل والمناسبة الأليمة تتقدم ” هبة بريس” نيابة عن طاقمها الإداري والتحريري وكافة العاملين بها إلى عائلة المرحوم بأحر التعازي، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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