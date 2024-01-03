تعزية في وفاة شقيق الزميل أحمد مصباح بالجديدة

2024-01-03 / 18:46
0

باسم الله الرحمان الرحيم

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”

ببالغ الحزن و الأسى و بقلوب راضية مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقت أسرة الجريدة الإلكترونية ” هبة بريس ” نبأ وفاة شقيق الزميل احمد مصباح ممثل الجريدة بالجديدة

وبهذا الخطب الجلل والمناسبة الأليمة تتقدم ” هبة بريس” نيابة عن طاقمها الإداري والتحريري وكافة العاملين بها إلى عائلة المرحوم بأحر التعازي، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اكادير : بلوكاج وارتباك في قطاع سيارات الأجرة

اكادير : بلوكاج وارتباك في قطاع سيارات الأجرة

2024-01-03 / 21:43
Photo of توقيف منتحل صفة شرطي بمدينة الرباط

توقيف منتحل صفة شرطي بمدينة الرباط

2024-01-03 / 21:36
Photo of الصديقي يجتمع بمهنيي الصيد البحري لضمان تموين السوق خلال شهر رمضان

الصديقي يجتمع بمهنيي الصيد البحري لضمان تموين السوق خلال…

2024-01-03 / 17:52
Photo of حصري.. هبة بريس تكشف عن كواليس اجتماع النقابات التعليمية واللجنة الوزارية

حصري.. هبة بريس تكشف عن كواليس اجتماع النقابات التعليمية…

2024-01-03 / 17:38
Photo of اشتوكة : السلطات تحرر الملك البحري لشاطئ “تيفنيت”وسط استحسان الساكنة

اشتوكة : السلطات تحرر الملك البحري لشاطئ “تيفنيت”وسط استحسان…

2024-01-03 / 17:30
Photo of تطوان على صفيح ساخن.. مئات المستخدمين بقطاع النقل الحضري يلوحون بالإضراب

تطوان على صفيح ساخن.. مئات المستخدمين بقطاع النقل الحضري…

2024-01-03 / 16:03
Photo of عطب مفاجئ يربك تزويد مدينتي أكادير وانزكان بمياه الشرب

عطب مفاجئ يربك تزويد مدينتي أكادير وانزكان بمياه الشرب

2024-01-03 / 15:08
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية ورياح قوية الخميس والجمعة بهذه المناطق

نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية ورياح قوية الخميس والجمعة بهذه…

2024-01-03 / 14:09
Photo of اتفاقية بين محكمة النقض ومديرية الأمن لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

اتفاقية بين محكمة النقض ومديرية الأمن لتعزيز التعاون وتبادل…

2024-01-03 / 13:33
Photo of الملك عن الراحل بنزاكور: “كان يتحلى بمؤهلات وكفاءة قانونية وحقوقية رفيعة”

الملك عن الراحل بنزاكور: “كان يتحلى بمؤهلات وكفاءة قانونية…

2024-01-03 / 13:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق