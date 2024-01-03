إصابة 4 أشخاص في هجوم بسكين في قطار بطوكيو

2024-01-03 / 18:33
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هبة بريس _ وكالات

أصيب 4 أشخاص في هجوم بسكين نفذته امرأة في العاصمة اليابانية طوكيو داخل عربة قطار، حسبما ذكرت قناة “إن إتش كيه” التلفزيونية.
ووفقا للقناة، فقد تلقت شرطة الطوارئ مكالمة تنذر بوجود امرأة مسلحة بسكين في إحدى عربات القطار في محطة أكيهابارا.

وتم اعتقال المرأة بعد أن أصيب أربعة أشخاص، وتوقفت حركة المرور على خط يامانوتي بسبب الحادث.

ولم ترد أي معلومات أخرى حتى الآن.

وذكرت وكالة “كيودو” للأنباء نقلا عن شرطة طوكيو أن المرأة اعتقلت بتهمة الشروع بالقتل، مشيرة إلى أن عمرها الدقيق غير معروف.

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‫6 تعليقات

  6. ما أعجبني و أثار انتباهي هو القطار فائق السرعة التي تظهره الصورة … و كأنك في القرن 22 .

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