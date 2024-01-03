حصري.. هبة بريس تكشف عن كواليس اجتماع النقابات التعليمية واللجنة الوزارية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس عن كواليس اجتماع اليوم الأربعاء، بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، واللجنة الوزارية المشتركة في إطار تدقيق مواد النظام الأساسي الجديد.

وحسب مصادر نقابية تابعة للجامعة الحرة للتعليم، فإنه من المنتظر الحسم النهائي اليوم في كل مواد مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على أن يتم بعد ذلك تقاسم المشروع باجتماع تنظيمي وطني يضم كتاب ومنسقي الفروع المجالية وممثلي اللجان الثنائية.

هذا وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أعلنت من خلال مذكرة وزارية في شأن تكييف تنظيم السنة الدراسية انسجاما مع مخرجات الحوار الاجتماعي التي ستعزز الرغبة المشتركة للأطر التربوية والإدارية في تجويد خدمة التعليم العمومي، وستحفز الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة.

وترتكز الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات على تكييف زمن التعلمات بمقاربة وظيفية تتيح تمكين المتعلمات والمتعلمين بالأقسام الإشهادية من التحكم في مجال التحصيل المحدد بمقتضى الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية الخاصة بكل مادة وفي كل سلك دراسي ضمان تحكم المتعلمات والمتعلمين بالأقسام غير الإشهادية من التعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي. كما تهدف إلى تمديد الموسم الدراسي بغلاف زمني إضافي مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة وكذا برمجة الامتحانات الإشهادية بما يستحضر الجدولة الزمنية المختلف الاستحقاقات الوطنية والدولية.

مع ضرورة استثمار آلية الشراكات لاستقطاب الخبرات التربوية المشهود لها بالكفاءة والقادرة على الإسهام الجاد والنوعي في الدعم التربوي بما يمكن المتعلمات والمتعلمين من استكمال البرنامج الدراسي وتثبيت تعلماتهم.

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