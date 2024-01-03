حماس: “اغتيال قادتنا لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الطريق”

2024-01-03 / 16:53
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هبة بريس - وكالات

قالت حركة حماس، الأربعاء، إن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري يؤكد أن ساحة الحرب مع إسرائيل “مفتوحة”.

ونعت حماس في بيان لها العاروري و6 آخرين من الحركة، إثر قصف بطائرة مسيّرة استهدف مكتب للحركة في ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء.

وأكد البيان أن “اغتيال قادة حماس لن يزيدها إلا إصرارا على مواصلة الطريق وتدفيع الاحتلال ثمن عدوانه”.

وقتل العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء الثلاثاء، في ضربة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية.

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