الجامعة تسلم ملعب الشويبير بجرسيف بعد تكسيته بالعشب

يوسف أقضاض

تم صباح اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 تسليم ملعب الشويبير رسميا من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لصالح جماعة جرسيف بعد نهاية أشغال تسكيته بالعشب الاصطناعي من الدرجة الممتازة بغلاف مالي قدره 9 ملايين درهم.

و ترأس الوفد الجامعي السيد عبد المالك أبرون، و ممثل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، و نائبي رئيس جماعة جرسيف، و ممثل عصبة الشرق لكرة القدم، وممثل السلطة المحلية.

و تم تجهيز ملعب الشويبير بعشب اصطناعي بمواصفات عالية الجودة مع احترام المقاسات المعمول بها في ملاعب كرة القدم، ووفق معايير السلامة الصحية و الجودة.

ويشكل هذا المشروع إضافة قوية للمشهد الرياضي بجرسيف و سيعزز البنية التحتية الرياضية بالمدينة وسيساهم في توفير فضاء مناسب للفرق الرياضية المحلية.

وتجدر الإشارة ان دورة ماي 2019 العادية لمجلس جماعة جرسيف عرفت المصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة جرسيف والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قصد تكسية ملعب الشوبير بالعشب الاصطناعي .

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