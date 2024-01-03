وكيل زياش يكشف حقيقة قربه من مغادرة غلطة سراي

وكيل زياش يكشف حقيقة قربه من مغادرة غلطة سراي

2024-01-03 / 15:37
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نفى جورد غاردي، وكيل أعمال زياش، الأخبار التي أشارت إليها وسائل إعلام تركية في الساعات القليلة الماضية حول رغبة اللاعب في تغيير الأجواء في الميركاتو الشتوي.

وتضاربت الأنباء حول رغبة الدولي المغربي حكيم زياش، نجم غلطة سراي التركي لكرة القدم، في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب مجموعة من المشاكل أهمها تأخر صرف المستحقات.

ونشر فابريزو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن وكيل أعمال زياش فند هذه الأخبار، حيث قال غاردي: “لم أدلِ بأي تصريح بشأن زياش”.

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