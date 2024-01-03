عطب مفاجئ يربك تزويد مدينتي أكادير وانزكان بمياه الشرب

2024-01-03 / 15:08
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ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

على مدى ثلاثة أيام متتالية تعيش أحياء عديدة بالمجال الحضري لمدينتي اكادير وانزكان، منذ مساء الاثنين وإلى حدود اليوم الأربعاء ، على وقع انقطاع مفاجئ ودون سابق إشعار للماء الصالح للشرب.

وتسبب هذا الانقطاع في ارتباك كبير لدى ساكنة المدينتين مباشرة بعد الاحتفالات برأس السنة ، مما اضطرّ بهم الوضع إلى التوجه للمحلات التجارية لإقتناء حاجياتهم الضرورية من الماء.

وعبر العديد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لجريدة ” هبة بريس” عن استيائهم من انقطاع الماء عن منازلهم دون سابق إخبار من يوم الاثنين الماضي من الجهات الوصية على القطاع، وما نتج عنه من معاناة كبيرة لتزامنه مع يوم عطلة .

في حين ان وكالة توزيع المياه ” الرامسا ” قد أعلنت بلاغ لها للعموم ، لكن مواطنين أشاروا أنهم لم يكن في علمهم بهذا الوضع.

وقد اطّلعت الجريدة على نسخة من بلاغ الوكالة والذي أشار إلى انقطاع المياه يوم الاثنين ، دون الإشارة إلى أيام الثلاثاء والأربعاء او حتى المدة الزمنية التي سيرجع فيها صبيب المياه لعادته، او حتى سبب الانقطاع ، كما ان الوكالة تزود المدينتين بمياه وصبيب ضعيف من الصباح حتى حدود الخامسة مساءا ويتم قطعه إلى اليوم الموالي.

ومن المرتقب في حالة عدم هطول امطار في الأسابيع او الأشهر القادمة ان تعيش عدد من مدن وأقاليم جهة سوس ماسة ، أزمة مياه كبيرة ستتفاوت درجاتها من اقليم لآخر.

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