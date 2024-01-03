نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية ورياح قوية الخميس والجمعة بهذه المناطق

2024-01-03 / 14:09
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية، وهبات رياح محليا قوية، مرتقبة يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع تساقط ثلوج (من 10 إلى 30 سم)، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس على الساعة السادسة مساء إلى بعد غد الجمعة بنفس التوقيت (18:00)، بكل من أقاليم إفران وبولمان وكرسيف وتازة وصفرو.

وتتوقع المديرية، أيضا، هبوب رياح محليا قوية من مستوى يقظة برتقالي (من 75 إلى 90 كلم/س)، بعد غد الجمعة من منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، بكل من أقاليم دريوش والناظور وبركان وجرادة وفكيك وبولمان وميدلت.

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