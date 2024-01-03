توقيف مدرب المولودية بعد اتهام حكام مباراة الوداد بالارتشاء

توقيف مدرب المولودية بعد اتهام حكام مباراة الوداد بالارتشاء

2024-01-03 / 12:34
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أصدرت لجنة الأخلاقيات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقوبة في حق فوزي جمال، مدرب مولودية وجدة، بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام الوداد الرياضي، لحساب الجولة السابعة من البطولة الاحترافية “إنوي”.

وجاء في بلاغ للجامعة أن لجنة الأخلاقيات اجتمعت وأصدرت قرار توقيف فوزي جمال، مدرب مولودية وجدة، لثلاث مباريات نافذة، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، لاتهامه الطاقم التحكيمي الذي قاد مباراة فريقه بالوداد الرياضي، بالتواطؤ والارتشاء”.

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