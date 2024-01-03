أسود الأطلس يخوضون أول حصة تدريبية بحضور 15 لاعب

أسود الأطلس يخوضون أول حصة تدريبية بحضور 15 لاعب

2024-01-03 / 11:24
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إنطلقت تحضيرات المنتخب الوطني لكأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير 2024 إلى غاية 11 فبراير وذلك بإجراء أول حصة تدريبية أمس الثلاثاء بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. الحصة التدريبية عرفت حضور 15 لاعبا فقط الذي خاضوا الحصة التدريبية والتي كانت خفيفة بإشراف من الناخب الوطني وليد الركراكي.

ومن المنتظر أن تتواصل التحضيرات اليوم بإجراء ثاني حصة تدريبية للفريق الوطني.

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