ديربي البيضاء المغترب بدون جمهور.. لمن ستؤول النتيجة؟

قُدر لمباراة الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء الرياضيين، المرتقب مساء اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، أن تجرى، مرة أخرى، بعيدا عن ملعب مركب محمد الخامس وبدون جمهور “ويكلو”، وبالتالي تفقد أهم عنصر يميزها، ألا وهو الشغف والحماس في المدرجات، حيث دأبت جماهير الفريقين على صناعة الفرجة والاحتفالات.

يستضيف فريق الوداد الرياضي لكرة القدم جاره الرجاء الرياضي، في ملعب البشير بمدينة المحمدية، مساء اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، في مباراة برسم الجولة الـ14 من الدوري الوطني الاحترافي الأول.

ويدخل الوداد الرياضي هذه المباراة في ظل ظروف صعبة يعيشها النادي، سواء المستوى الإداري أو التقني، ناهيك على أنه يفتقد لخدمات 3 من أبرز لاعبيه وهم أيوب العملود وأرسين زولا، بسبب الإصابة، ويحيى عطية الله، الذي التحق بالتجمع التدريبي للأسود استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا.

ويتطلع الوداد الرياضي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، للرد على المشككين في قدرته، هذا الموسم، على المنافسة على لقب الدوري الوطني الاحترافي الأول، وأيضا للتكفير عن هزيمته الأخيرة أمام مضيفه أولمبيك آسفي بهدفين لواحد، وبالتالي مصالحة جماهيره.

في المقابل يظهر فريق الرجاء الرياضي في وضع أفضل، إذ أن معنويات لاعبيه مرتفعة بعد فوزهم العريض، في مباراتهم الأخيرة، على اتحاد طنجة بـ6 أهداف لـ1، ولم يتلقوا أي هزيمة منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي، ويتطلعون إلى مواصلة نتائجهم الإيجابية من خلال الفوز في مباراة اليوم، من أجل تأكيد عزمهم على التتويج بالدوري الوطني للموسم الحالي.

ويحتل فريق الرجاء الرياضي المركز الثاني في ترتيب الدوري الوطني برصيد 27 نقطة جمعها من 7 انتصارات و6 تعادلات دون تلقيه أي هزيمة، بينما يحتل الوداد الرياضي المركز الثالث برصيد 23 نقطة، جمعها من 7 انتصارات وتعادلين مع تلقيه هزيمتين.

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