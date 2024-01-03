دنيا باطما للمتضامنين معها: “لن أنسى وقفتكم”

هبة بريس - القسم الفني

وجهت الفنانة المغربية، دنيا باطما، رسالة لجمهورها بعد حملة التضامن معها بعد رفض محكمة النقض طلبها في قضية “حمزة مون بب”.

وكتبت باطما في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”: “أتقدم بالشكر والامتنان للشعب المغربي والشعوب العربية -سوريا -مصر – سلطنة عمان-الخليج بصفة عامة-الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكل من راسلني”

و أضافت : “شكرا على رسائلكم التي تثلج الصدر بالواتساب لن أنسى وقفتكم أحبكم من كل قلبي”.

و اختتمت تدوينتها بالقول: “أما البطماويين فأنتم نبض قلبي وشهادتي فيكم مجروحة دمتم دعمي وسندي”

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