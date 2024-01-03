دنيا باطما للمتضامنين معها: “لن أنسى وقفتكم”

2024-01-03 / 11:57
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هبة بريس - القسم الفني

وجهت الفنانة المغربية، دنيا باطما، رسالة لجمهورها بعد حملة التضامن معها بعد رفض محكمة النقض طلبها في قضية “حمزة مون بب”.

وكتبت باطما في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”: “أتقدم بالشكر والامتنان للشعب المغربي والشعوب العربية -سوريا -مصر – سلطنة عمان-الخليج بصفة عامة-الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكل من راسلني”

و أضافت : “شكرا على رسائلكم التي تثلج الصدر بالواتساب لن أنسى وقفتكم أحبكم من كل قلبي”.

و اختتمت تدوينتها بالقول: “أما البطماويين فأنتم نبض قلبي وشهادتي فيكم مجروحة دمتم دعمي وسندي”

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‫18 تعليقات

  13. فنانة ونجمة مغربية ساطعة لكن يجب أن تتصالحي مع شخصيتك المغرورة أولا وأرجعي إلى ربك وتناسي التنابزات والخصامات الخاوية مع كل من أشار إليك بالسوء وحبدا لو تصالحت مع رفيقتك في الفن الأخت الصحراوية المحترمة ففي الصلح خير .

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  14. لا نتشفى فيك لكن إن كانت التهمة قائمة والمحكمة صاحبة القرار فأنت واحدة من أبناء الشعب وجب تطبيق المسطرة دون تمييز ولا جاه

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  15. الجزاء من جنس العمل، كم ابكيت من اناس، و كم شمت فيهم، و كم فرقت من اسر، فلا أسفا على عقوبتك، و نأمل من الله أن تقيقي من غيك و غرورك و ضلالك.
    اما طريق الغناء و الكباريت التي تفعلينه فلا حول و لا قوة الا بالله.
    أما من يتعاطف مع فعلك، نقول له كما قال المثل: لا يحس بالالم الا المريض نفسه

    رد

  16. الجزاء من جنس العمل، كم ابكيت من اناس، و كم شمت فيهم، و كم فرقت من اسر، فلا أسفا على عقوبتك، و نأمل من الله أن تقيقي من غيك و غرورك و ضلالك.
    اما طريق الغناء و الكباريت التي تفعلينه فلا حول و لا قوة الا بالله.
    أما من يتعاطف مع فعلك، نقول له كما قال المثل: لا يحس بالالم الا المريض نفسه

    رد

  17. الجزاء من جنس العمل، كم ابكيت من اناس، و كم شمت فيهم، و كم فرقت من اسر، فلا أسفا على عقوبتك، و نأمل من الله أن تقيقي من غيك و غرورك و ضلالك.
    اما طريق الغناء و الكباريت التي تفعلينه فلا حول و لا قوة الا بالله.
    أما من يتعاطف مع فعلك، نقول له كما قال المثل: لا يحس بالالم الا المريض نفسه

    رد

  18. الجزاء من جنس العمل، كم ابكيت من اناس، و كم شمت فيهم، و كم فرقت من اسر، فلا أسفا على عقوبتك، و نأمل من الله أن تقيقي من غيك و غرورك و ضلالك.
    اما طريق الغناء و الكباريت التي تفعلينه فلا حول و لا قوة الا بالله.
    أما من يتعاطف مع فعلك، نقول له كما قال المثل: لا يحس بالالم الا المريض نفسه

    رد

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