الـCNSS: انطلاق عملية الاستفادة من “AMO” للأشخاص القادرين على أداء الاشتراكات

هبة بريس

أنهى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم جميع الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والقادرين على تحمل واجبات الاشتراك، أنه أصبح بإمكانهم الاستفادة من نظام أمو الشامل، انطلاقا من فاتح يناير 2024. وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 60.22 القاضي بتخويلهم حق الاستفادة من هذا النظام .

وذكر بلاغ للصندوق، أنهم يشترك على الراغبين في الاستفادة أن يكونوا مسجلين هم وذويهم بالسجل الاجتماعي الموحد؛ أن يتجاوز المؤشر المحصل عليه بالسجل الاجتماعي الموحد عتبة الاستحقاق المحددة لنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (AMO تضامن)؛ ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتغطية الصحية.

وللاستفادة من خدمات هذا النظام، يتعين على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط السالفة الذكر، تقديم طلباتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر البوابةwww.macnss.ma من خلال ملئ الاستمارة المعدة لهذا الغرض، بالمعلومات المطلوبة.

وبعد التوصل بطلب الاستفادة الذي تم ملؤه على مستوى البوابة السالفة الذكر، والتأكد من استيفائه للشروط المذكورة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسجيل صاحب الطلب وإخباره بذلك من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة ووضع رهن إشارته المعطيات اللازمة لتمكينه من الولوج لفضائه الخاص بهذه البوابة، إضافة إلى شهادة تثبت تسجيله وتتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق.

ويحدد مبلغ الاشتراك حسب المؤشر المحصل عليه من خلال السجل الاجتماعي الموحد، ويؤدى هذا المبلغ شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق عبر الاقتطاع البنكي من الحساب المدلى به خلال مرحلة التسجيل بالبوابة www.macnss.ma.

وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى أن فتح الحق في الاستفادة من هذا النظام مرتبط بالأداء المسبق لمبلغ الاشتراكات المستحقة.

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