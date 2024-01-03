الـCNSS: انطلاق عملية الاستفادة من “AMO” للأشخاص القادرين على أداء الاشتراكات

2024-01-03 / 11:13
11
هبة بريس

أنهى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم جميع الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والقادرين على تحمل واجبات الاشتراك، أنه أصبح بإمكانهم الاستفادة من نظام أمو الشامل، انطلاقا من فاتح يناير 2024. وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون 60.22 القاضي بتخويلهم حق الاستفادة من هذا النظام .

وذكر بلاغ للصندوق، أنهم يشترك على الراغبين في الاستفادة أن يكونوا مسجلين هم وذويهم بالسجل الاجتماعي الموحد؛ أن يتجاوز المؤشر المحصل عليه بالسجل الاجتماعي الموحد عتبة الاستحقاق المحددة لنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (AMO تضامن)؛ ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتغطية الصحية.

وللاستفادة من خدمات هذا النظام، يتعين على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط السالفة الذكر، تقديم طلباتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر البوابةwww.macnss.ma من خلال ملئ الاستمارة المعدة لهذا الغرض، بالمعلومات المطلوبة.

وبعد التوصل بطلب الاستفادة الذي تم ملؤه على مستوى البوابة السالفة الذكر، والتأكد من استيفائه للشروط المذكورة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسجيل صاحب الطلب وإخباره بذلك من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة ووضع رهن إشارته المعطيات اللازمة لتمكينه من الولوج لفضائه الخاص بهذه البوابة، إضافة إلى شهادة تثبت تسجيله وتتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق.

ويحدد مبلغ الاشتراك حسب المؤشر المحصل عليه من خلال السجل الاجتماعي الموحد، ويؤدى هذا المبلغ شهريا ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق عبر الاقتطاع البنكي من الحساب المدلى به خلال مرحلة التسجيل بالبوابة www.macnss.ma.

وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى أن فتح الحق في الاستفادة من هذا النظام مرتبط بالأداء المسبق لمبلغ الاشتراكات المستحقة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الملك عن الراحل بنزاكور: “كان يتحلى بمؤهلات وكفاءة قانونية وحقوقية رفيعة”

الملك عن الراحل بنزاكور: “كان يتحلى بمؤهلات وكفاءة قانونية…

2024-01-03 / 13:22
Photo of اعتراض حوالي 87 ألف مرشح للهجرة غير النظامية خلال 2023

اعتراض حوالي 87 ألف مرشح للهجرة غير النظامية خلال…

2024-01-03 / 12:55
Photo of طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2024-01-03 / 09:09
Photo of وجدة ..”مركز دراسات” يكشف خطوط مؤتمره حول “الأمن الغدائي”

وجدة ..”مركز دراسات” يكشف خطوط مؤتمره حول “الأمن الغدائي”

2024-01-02 / 23:00
Photo of مطالب برلمانية لتعبئة وكالات تدبير الدعم الاجتماعي للإنخراط في إنجاحه

مطالب برلمانية لتعبئة وكالات تدبير الدعم الاجتماعي للإنخراط في…

2024-01-02 / 22:35
Photo of درك الجديدة يضرب بقوة “مافيا المخدرات”

درك الجديدة يضرب بقوة “مافيا المخدرات”

2024-01-02 / 22:21
Photo of طنجة : إجهاض عملية تهريب طن و488 كلغ من الكوكايين

طنجة : إجهاض عملية تهريب طن و488 كلغ من…

2024-01-02 / 20:49
Photo of بنموسى يعلن تعديل تواريخ إجراء كل الامتحانات الموحدة

بنموسى يعلن تعديل تواريخ إجراء كل الامتحانات الموحدة

2024-01-02 / 20:25
Photo of المستشارين” يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

المستشارين” يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمكافحة تعاطي…

2024-01-02 / 19:49
Photo of عاجل ..وزارة التربية الوطنية تعلن عن تمديد السنة الدراسية

عاجل ..وزارة التربية الوطنية تعلن عن تمديد السنة الدراسية

2024-01-02 / 19:32

‫11 تعليقات

  1. المؤشر غير عادل لم ينصف الكثير من الناس وخاصة الشيوخ والعاءئلة التي تتكون من فردين ..

    رد

  5. اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي أعطى تعليماته السامية لصرف منحة الدعم الاجتماعي..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق