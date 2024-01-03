عروض الطيران من المغرب للكوت ديفوار.. الجماهير تترقب و “لارام” تتأهب

2024-01-03 / 13:52
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

دأبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال كل مناسبة كروية يكون المنتخب الوطني المغربي مشاركا فيها على تقديم تسهيلات للجماهير العاشقة للأسود و الراغبة في التنقل لمساندة كتيبة العناصر الوطنية من قلب الملاعب التي تختضن اللقاءات.

المبادرة انطلقت سنة 2017 من الأراضي الإيفوارية حين حرصت جامعة لقجع على توفير عروض بأثمنة رمزية للجماهير المغربية للتنقل لأبيدجان و مساندة الأسود في مباراة فاصلة أهلتنها لمونديال روسيا 2018، فكان في مونديال الدببة نفس الأمر عبر تنظيم رحلات جماعية.

الأمر تضاعف خلال سنة 2019 إبان مشاركة الأسود في كأس إفريقيا بمصر، حيث و بتنسيق بين جامعة الكرة و شركة الخطوط الملكية المغربية تم إطلاق رحلات جماعية بأسعار تفضيلية شجعت الآلاف من المغاربة على التنقل لمصر و تشجيع الأسود من ملعب السلام.

في كان الكاميرون سنة 2021 تواصلت العادة، و مرة أخرى جامعة لقجع مشكورة قامت بنفس المبادرة و وفرت عشرات الرحلات الجوية المباشرة نحو دوالا، و حققت مطلب الجماهير المغربية التي شاهدت لقاءات الأسود من الملعب.

في مونديال قطر، لم تخرج frmf عن عادتها فوضعت برنامجا غنيا و عروض تسيل اللعاب مما جعل عشرات الآلاف من المغاربة يتنقلون من البيضاء للدوحة للمساهة في ملحمة كتيبة الركراكي التاريخية.

الآن و نحن على بعد أيام قليلة من كان الكوت ديفوار، يسود ترقب كبير في صفوف الجماهير المغربية حيث يمني الكل النفس بأن تكرر الجامعة و “لارام” عروض الوفاء بسخاء ليكون الجمهور المغربي في الموعد مع إنجاز ننتظره جميعا بشغف.

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‫8 تعليقات

  2. شي عندو فلوس غا يخسرها على قبل الكورة بالمقابل ناس ملقينش تا عشا ليلة…الله المستعان

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  7. الجامعة هي جامعة الكرة المغربية وليس جامعة لقجع، لقجع ماهو الا شغيل فيها ويتقاد أجره، وما انت الا شغيل عند هبة بريس وتتقاد أجرك عن عملك. وانت كصحفي يجب أن تظبط الأمور.

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  8. تشجيع الفريق واجب وطني من له الإمكانيات يذهب ليمثل المغرب والشعب المغربي لإعطاء سمعة طيبة على المغاربة ويظهرون لاعدائنا اننا متماسكون ملكا وشعباً رغم كل الضروف لأ نضعف ونعطي فرصةً لكي يشمتو فينا ومن يحب الشكاية والنواح فعدوك يسخر منك ولا يفيدك مهما كلّ الظروف احب وطنيّ وملكي والمغاربة أعان الله فريقنا الوطنيّ هم يقاتلون لرفع رايتنا ونحن ندعو لهم بي قلوبنا وفقهم الله

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