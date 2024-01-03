مندوبية التخطيط: “انخفاض الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية بالمغرب”

2024-01-03 / 16:54
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تراجعت مؤشرات التجارة الخارجية للمغرب وفق آخر الأرقام و المعطيات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط.

و في هذا الصدد، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة للواردات والصادرات سجلت انخفاضا، على أساس سنوي، بـ17,2 في المئة و18,1 في المئة على التوالي خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية للفصل الثالث 2023، أن تراجع مؤشرات القيم المتوسطة للواردات يعود أساسا إلى انخفاض قيم “الطاقة وزيوت التشحيم” بـ34 في المائة، و”أنصاف المنتجات” بـ21,5 في المائة.

كما يعود الأمر أيضا لانخفاض قيم واردات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بـ17,2 في المائة، و”المواد الخام من أصل معدني” بـ 66,7 في المائة.

كما أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات سجل، من جهته، انخفاضا بـ18,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مقارنة مع نفس الفصل من السنة السابقة.

ويعزى هذا الانخفاض بالخصوص إلى تراجع القيم المتوسطة في “أنصاف المنتجات” بـ51,1 في المائة وفي “المواد الخام من أصل معدني” بـ25,4 في المائة وفي “الطاقة وزيوت التشحيم ” بـ 27 في المائة.

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