المونديال و امهيدية يعجلان بتحريك مشروع توقف حوالي سنة بالمحمدية

2024-01-03 / 11:37
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عادت الأشغال لمشروع قنطرة شارع فلسطين بطريق عين تكي بالمحمدية لتنطلق من جديد بعد فترة توقف غير مفهوم قاربت السنة من الزمان.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد عاد بعض العمال و الآليات لموقع القنطرة المثيرة للجدل بامتداد شارع فلسطين المؤدي من المحمدية لجماعة عين تكي بني يخلف.

و حسب مصادر مطلعة، فالأمر يتعلق بتعليمات مباشرة وجهها امحمد امهيدية الوالي الجديد لجهة الدار البيضاء سطات و الذي يشرف بشكل شخصي على كل المشاريع بالجهة خاصة بالمنطقة المحيطة و القريبة من مكان الملعب الكبير للدار البيضاء الذي سيتم تشييده ضواحي المحمدية بنسليمان.

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