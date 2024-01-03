أوناحي: المنتخب سيخوض الكان بكامل جاهزيته

أوناحي: المنتخب سيخوض الكان بكامل جاهزيته

2024-01-03 / 09:46
0

قال الدولي المغربي عز الدين أوناحي، إن أسود الأطلس سيخوضون منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 في كوت ديفوار، بكامل جاهزيتهم.

وتحدث اللاعب الذي وصل رفقة المنتخب الوطني الى نصف نهائي كأس العالم 2022، في حوار مع قناة “RMC Sport”، نشر أمس الثلاثاء، عن طموحات أسود الأطلس في هذه المسابقة قائلا: “لن نقول سنذهب ونفوز بكأس إفريقيا للأمم، لكن أن تكون جاهزين بنسبة 100%، فهذا هو الشيء الأكثر أهمية”.

واعتبر لاعب خط وسط أولمبيك مرسيليا، الذي يسعى الى مواصلة زخم كأس العالم 2022 في قطر، أن المنتخب المغربي هو حاليا “الخصم الذي يسعى الجميع الى هزمه”.

وأضاف أوناحي “لقد رأينا أن النظرة قد تغيرت مع كأس العالم. نحن الآن الفريق الذي يسعى الجميع الى هزمه سواء في مباراة ودية أو في منافسة رسمية. هذا ما سيدفعنا إلى أن نكون جاهزين 100٪ وبتركيز عال في كل مباراة”.

وأشار النجم المغربي الى أن “كل الشعب المغربي ينتظر بفارغ الصبر كأس افريقيا. إنها خاصة إلى حد ما، لأن نسخة 2025 ستقام في المغرب. لذا، إذا تمكنا من صناعة إنجاز كبير في كوت ديفوار، فسيكون ذلك ميزة بالنسبة لنا في 2025”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف مدرب المولودية بعد اتهام حكام مباراة الوداد بالارتشاء

توقيف مدرب المولودية بعد اتهام حكام مباراة الوداد بالارتشاء

2024-01-03 / 12:34
Photo of ديربي البيضاء المغترب بدون جمهور.. لمن ستؤول النتيجة؟

ديربي البيضاء المغترب بدون جمهور.. لمن ستؤول النتيجة؟

2024-01-03 / 12:03
Photo of أسود الأطلس يخوضون أول حصة تدريبية بحضور 15 لاعب

أسود الأطلس يخوضون أول حصة تدريبية بحضور 15 لاعب

2024-01-03 / 11:24
Photo of المنتخب الوطني يستهل تحضيراته للكان بأول حصة تدريبية

المنتخب الوطني يستهل تحضيراته للكان بأول حصة تدريبية

2024-01-02 / 22:46
Photo of الشيبي: سنذهب إلى ساحل العاج من أجل هدف واحد وهو تحقيق اللقب

الشيبي: سنذهب إلى ساحل العاج من أجل هدف واحد…

2024-01-02 / 22:16
Photo of رابطة الليجا تهدد تسجيل روكي مع برشلونة

رابطة الليجا تهدد تسجيل روكي مع برشلونة

2024-01-02 / 21:46
Photo of محمد صلاح يكشف سر “تغيير الحذاء” بين شوطي مواجهة نيوكاسل

محمد صلاح يكشف سر “تغيير الحذاء” بين شوطي مواجهة…

2024-01-02 / 20:41
Photo of بتوصية من سيميوني.. أتلتيكو مدريد يتحرك للتعاقد مع بلال الخنوس

بتوصية من سيميوني.. أتلتيكو مدريد يتحرك للتعاقد مع بلال…

2024-01-02 / 19:15
Photo of وكيل حمد الله يكشف حقيقة إقتراب اللاعب من الرجاء الرياضي

وكيل حمد الله يكشف حقيقة إقتراب اللاعب من الرجاء…

2024-01-02 / 17:39
Photo of كأس آسيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب السعودي

كأس آسيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب السعودي

2024-01-02 / 17:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق