أوناحي: المنتخب سيخوض الكان بكامل جاهزيته

قال الدولي المغربي عز الدين أوناحي، إن أسود الأطلس سيخوضون منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 في كوت ديفوار، بكامل جاهزيتهم.

وتحدث اللاعب الذي وصل رفقة المنتخب الوطني الى نصف نهائي كأس العالم 2022، في حوار مع قناة “RMC Sport”، نشر أمس الثلاثاء، عن طموحات أسود الأطلس في هذه المسابقة قائلا: “لن نقول سنذهب ونفوز بكأس إفريقيا للأمم، لكن أن تكون جاهزين بنسبة 100%، فهذا هو الشيء الأكثر أهمية”.

واعتبر لاعب خط وسط أولمبيك مرسيليا، الذي يسعى الى مواصلة زخم كأس العالم 2022 في قطر، أن المنتخب المغربي هو حاليا “الخصم الذي يسعى الجميع الى هزمه”.

وأضاف أوناحي “لقد رأينا أن النظرة قد تغيرت مع كأس العالم. نحن الآن الفريق الذي يسعى الجميع الى هزمه سواء في مباراة ودية أو في منافسة رسمية. هذا ما سيدفعنا إلى أن نكون جاهزين 100٪ وبتركيز عال في كل مباراة”.

وأشار النجم المغربي الى أن “كل الشعب المغربي ينتظر بفارغ الصبر كأس افريقيا. إنها خاصة إلى حد ما، لأن نسخة 2025 ستقام في المغرب. لذا، إذا تمكنا من صناعة إنجاز كبير في كوت ديفوار، فسيكون ذلك ميزة بالنسبة لنا في 2025”.

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