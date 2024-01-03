تفاصيل إطلاق رحلات جوية من مراكش لجزر الكناري ب 672 درهم

2024-01-03 / 12:01
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت مجموعة BINTER المتخصصة في الطيران منخفض التكلفة القصير المدى، عن إطلاق عروض جديدة تهم المغرب و جزر الكناري.

و في هذا الصدد، أطلقت binter عرضا ترويجيا لرحلاتها من مراكش إلى جزر الكناري ابتداء من 672 درهم، مما سبسمح لعدد كبير من الراغبين في السفر لزيارة جزر الكناري بشكل سلس.

و أطلقت Binter عرضا ترويجيا جديدا يتيح لعملائها شراء تذاكر منخفضة التكلفة للرحلات الجوية بين مراكش وجزر الكناري، و ينطبق العرض الترويجي الجديد على التذاكر التي يتم شراؤها حتى 15 يناير، للسفر من 1 مارس إلى 14 يونيو 2024.

و يمكن شراء هذه التذاكر بسعر يبدأ من 672 درهم مغربية للرحلة بين مراكش وجزر الكناري، في حالة شراء رحلة ذهابًا وإيابا.

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