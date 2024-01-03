مشروع تثليث الطريق السيار الدار البيضاء برشيد يدخل مراحله النهائية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد أشهر طويلة من الانتظار و الترقب و المعاناة، يبدو أن معاناة السائقين و مستعملي الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء و برشيد من كلا الاتجاهين ستنتهي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
و تشهد الطريق السيار الدار البيضاء برشيد حركة أشغال كثيفة و متسارعة في الأيام الأخيرة بعد أن طال انتظار انتهائها، حيث يشرف امحمد امهيدية الوالي الجديد للجهة على الأشغال بشكل شخصي.
و تم الانتهاء من أشغال القناطر المثبتة و جنبات الطريق من الاتجاهين، حيث تعكف فرق العمال حاليا على إنهاء آخر الروتوشات في عملية الإصلاح النهائي لفسح الطريق في وجه حركة السير بشكل كلي بعد توسعتها و تثليتها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
18 تعليقات
و ذلك بعد أشهر طويلة من الانتظار
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة..
السائقين و مستعملي الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء و برشيد يعانون دائما فيها
Khasehom yekono salaw db rahom retard
Tebarklah 3lihom
Tebarklah 3lihom
نتمنى ان تكون هناك نية صادقة في جودة إصلاح الطرق ..
ونحن مقبلين على تنظيم كأس العالم 2030 . يجب إصلاح كل الطرق ..
اللهم وفقهم في مهامهم ..
الطرق التي تعرف حركة السير كبيرة تحتاج الإصلاح سنوياً..
على وزارة التجهيز والنقل ان ترصد ميزانية كبيرة لاصلاح وتهيئة الطرق..
يوميا تعرض الكثير من السيارات لاتلاف في أجزائها بفعل الطرق المتهالكة…
الطريق برشيد البيضاء كانت بنيتها ظعيفة جدا ..
على الشركات المفوض له تدبير إصلاح الطرق ان تخلص في عملها..
صيانة الطرق يتطلب وقتا لاصلاحه..
موفقين إن شاء الله تعالى..
ثم القيام بعمل رائع في هذا المسلك الطرقي
وشهدنا عن قرب
يجب التعجيل بالطريق السيار تيط مليل برشيد.لأنه مهم لحركة السير.