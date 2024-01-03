مشروع تثليث الطريق السيار الدار البيضاء برشيد يدخل مراحله النهائية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أشهر طويلة من الانتظار و الترقب و المعاناة، يبدو أن معاناة السائقين و مستعملي الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء و برشيد من كلا الاتجاهين ستنتهي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

و تشهد الطريق السيار الدار البيضاء برشيد حركة أشغال كثيفة و متسارعة في الأيام الأخيرة بعد أن طال انتظار انتهائها، حيث يشرف امحمد امهيدية الوالي الجديد للجهة على الأشغال بشكل شخصي.

و تم الانتهاء من أشغال القناطر المثبتة و جنبات الطريق من الاتجاهين، حيث تعكف فرق العمال حاليا على إنهاء آخر الروتوشات في عملية الإصلاح النهائي لفسح الطريق في وجه حركة السير بشكل كلي بعد توسعتها و تثليتها.

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