مستعملا “وشاح” والدته.. انتحا.ر شاب داخل مرأب سيارات بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

اهتزت منطقة حي السبع بمدينة الدار البيضاء، صباح يومه الأربعاء، على وقع انتحار شاب داخل مرأب للسيارات.

وحسب مصدر مطلع، فقد انتقل “شيخ” الملحقة الإدارية حي الجميل، بمنطقة عين السبع، إلى عين المكان بعد توصله بإخبارية من مواطنين تفيد العثور على جثة شاب داخل مرأب للسيارات.

وأضاف ذات المصدر، أن عون السلطة حل بالمكان قبل أن يتصل بالمصالح المعنية، حيث تم العثور على الهالك الذي لف عنقه ب”وشاح” والدته مع باب حديدي واضعا حدا لحياته.

ووفق مصدر الجريدة، فالهالك البالغ من العمر 32 سنة، كان يعاني من اضطراب نفسي، مشيرا إلى أن المصالح المعنية نقلت جثته الى مستودع الأموات كما فتح تحقيق للكشف عن ظروف وتفاصيل الواقعة.

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