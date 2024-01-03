مستعملا “وشاح” والدته.. انتحا.ر شاب داخل مرأب سيارات بالبيضاء
هبة بريس - البيضاء
اهتزت منطقة حي السبع بمدينة الدار البيضاء، صباح يومه الأربعاء، على وقع انتحار شاب داخل مرأب للسيارات.
وحسب مصدر مطلع، فقد انتقل “شيخ” الملحقة الإدارية حي الجميل، بمنطقة عين السبع، إلى عين المكان بعد توصله بإخبارية من مواطنين تفيد العثور على جثة شاب داخل مرأب للسيارات.
وأضاف ذات المصدر، أن عون السلطة حل بالمكان قبل أن يتصل بالمصالح المعنية، حيث تم العثور على الهالك الذي لف عنقه ب”وشاح” والدته مع باب حديدي واضعا حدا لحياته.
ووفق مصدر الجريدة، فالهالك البالغ من العمر 32 سنة، كان يعاني من اضطراب نفسي، مشيرا إلى أن المصالح المعنية نقلت جثته الى مستودع الأموات كما فتح تحقيق للكشف عن ظروف وتفاصيل الواقعة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
14 تعليقات
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه..
Ya rebbi salama chno welina kanchofo
L7ala mabqat te3jab fhad lmeghrib
اللهم ارحمه واغفر له
قوله تعالى:«اللهم انا نعوذ بك من همزات الشيطان وان يحظرون»..
التشريح هو الذي سيحدد سبب الوفاة والانتحار..
اللهم اغفر له وارحمه.فانه ربما كان مريضا وانتحر بدون وعي..
Kha yechofo l asbab bee3da
ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما ..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته الوفاة..
اللهم ارحمه واغفر له.انه لا يعلم ..
كان عليهم قيادته للطبيب النفسي حتى يشفى من مرضه..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله أجر ذويه..
اللهم استرنا وارزقنا حسن الخاتمة..