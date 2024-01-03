وسيط المملكة السابق عبد العزيز بنزاكور في ذمة الله

هبة بريس - الرباط

انتقل الى رحمة ربه، مساء أمس الثلاثاء، وسيط المملكة السابق، عبد العزيز بنزاكور.

ونعى المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رحيل احدى القامات الوطنية الكبرى، النقيب عبد العزيز بنزاكور، عضو مجلس رئاسة الحزب، الذي وافته المنية يومه الثلاثاء 02 يناير 2024، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وازداد عبد العزيز بنزاكور بمدينة مراكش سنة 1943. والتحق بالحزب الشيوعي المغربي في بداية ستينيات القرن الماضي، وواصل نضاله السياسي في صفوف حزب التحرر والاشتراكية ثم حزب التقدم والاشتراكية، في مسارٍ نضاليٍّ حافل جسَّد خلاله الفقيدُ نموذجاً للمناضل الملتزم والمثقف الكُــفُؤ والمدافع الأمين عن حقوق الوطن والشعب وعن قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا.

وقد حظي الفقيد، الذي كان من أبرز وجوه حقل المحاماة، بتقديرٍ كبير في جميع الأوساط لــما كان يتميز به من أخلاق رفيعة وقيمٍ نبيلة وكفاءة عالية والتزامٍ سياسي قوي.

وإلى جانب المسؤوليات العديدة التي تحملها في صفوف حزبه، فقد كان الراحل عبد العزيز بنزاكور نقيبا للمحامين بهيئة الدار البيضاء، ورئيساً لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئيساً للاتحاد الإفريقي للمحامين.

كما كان الفقيدُ أحد مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعضوا بالمجلس الاستشاري ثم الوطني لحقوق الانسان، وعضوا بهيئة الإنصاف والمصالحة، حيثُ عُرف بنضالاته البارزة على الواجهة الحقوقية. وتَحَمَّلَ مسؤولياتٍ مؤسساتية متعددة، من بينها رئاسة مؤسسة الوسيط، وعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب مسؤوليات ومساهمات مهنية ونضالية عديدة أخرى.

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