وسيط المملكة السابق عبد العزيز بنزاكور في ذمة الله
انتقل الى رحمة ربه، مساء أمس الثلاثاء، وسيط المملكة السابق، عبد العزيز بنزاكور.
ونعى المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رحيل احدى القامات الوطنية الكبرى، النقيب عبد العزيز بنزاكور، عضو مجلس رئاسة الحزب، الذي وافته المنية يومه الثلاثاء 02 يناير 2024، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
وازداد عبد العزيز بنزاكور بمدينة مراكش سنة 1943. والتحق بالحزب الشيوعي المغربي في بداية ستينيات القرن الماضي، وواصل نضاله السياسي في صفوف حزب التحرر والاشتراكية ثم حزب التقدم والاشتراكية، في مسارٍ نضاليٍّ حافل جسَّد خلاله الفقيدُ نموذجاً للمناضل الملتزم والمثقف الكُــفُؤ والمدافع الأمين عن حقوق الوطن والشعب وعن قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا.
وقد حظي الفقيد، الذي كان من أبرز وجوه حقل المحاماة، بتقديرٍ كبير في جميع الأوساط لــما كان يتميز به من أخلاق رفيعة وقيمٍ نبيلة وكفاءة عالية والتزامٍ سياسي قوي.
وإلى جانب المسؤوليات العديدة التي تحملها في صفوف حزبه، فقد كان الراحل عبد العزيز بنزاكور نقيبا للمحامين بهيئة الدار البيضاء، ورئيساً لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئيساً للاتحاد الإفريقي للمحامين.
كما كان الفقيدُ أحد مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعضوا بالمجلس الاستشاري ثم الوطني لحقوق الانسان، وعضوا بهيئة الإنصاف والمصالحة، حيثُ عُرف بنضالاته البارزة على الواجهة الحقوقية. وتَحَمَّلَ مسؤولياتٍ مؤسساتية متعددة، من بينها رئاسة مؤسسة الوسيط، وعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب مسؤوليات ومساهمات مهنية ونضالية عديدة أخرى.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
19 تعليقات
تعازينا الحارة لعائلة الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
الفقيد عبدالعزيز بن زاكور رجل من رجالات الدولة المعرفة بالاخلاق والانظباط..
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واسكنه فسيح جناتك..
خبر موت عبدالعزيز بنزاكور خلف صدمة لنا جميعا ..
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض..
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يارب العالمين..
عزائنا واحد رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وانا لله وإنا إليه راجعون ..
نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة..
المغرب فقد رجل من رجال الدولة الاقوياء..
خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ..
بنزاكور شخصية قوية تحملت مسؤوليات كبيرة..
الله اغفر له وارحمه يآرب العالمين..
تغمده الله بواسع رحمته
انا لله وانا اليه راجعون
Llah yrahmo meskin o ywase3 elih
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة
الله يرحمو ويجعل مثواه الجنه يارب العالمين